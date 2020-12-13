Kayseri'de yerli aşı için 'gönüllü' çağrısı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koranavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüsteki billboardlardan çağrı yapıldı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve önümüzdeki günlerde Faz-1 çalışmasının tamamlaması beklenen yerli koronavirüs aşısı için üniversitenin kampüsündeki billboardlardan gönüllü çağrısı yapıldı. Kampüsün çeşitli noktalarında bulunan billboardlarda, "Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) veya aşağıda yer alan iletişim numaralarından irtibat kurabilirler" ifadelerine yer verildi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-12-13 16:30:00



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