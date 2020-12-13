Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

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Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 10. Hafta maçında kendi sahasında Alanyaspor Belediyespor’a 31 yenilmekten kurtulamadı.

Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu’nda oynanan ligin 10. Hafta karşılaşmasında Atatürk Spor Salonu’nda Alanya Belediyespor’u konuk eden Melikgazi Belediyespor, güçlü rakibine 31 yenilmekten kurtulamadı. İlk seti 2521 kazanan evsahibi takım ardından rakibine 2520, 12517 ve 2520’&lik setlerle boyun eğdi. Kayseri ekibi kendi sahasında aldığı bu mağlubiyet ile bu sezonki 8. Yenilgisi alarak 11. Sıraya demir attı.

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