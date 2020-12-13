Develi Belediyespor, 5 hafta aradan sonra yenildi

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup’ta mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Ürgüpspor’a 31 yenilerek 5 haftalık yenilmezlik serisini noktalamak zorunda kaldı.

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup’ta oynanan 8. Hafta maçında Develi Belediyespor, deplasmanda Ürgüpspor’a 32 mağlup oldu. Ürgün Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada setler 2521, 2325, 1925, 2519 ve 1513’lük sayılar ile tamamlandı. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında kazanan evsahibi takım böylece liderliğini sürdürdü. Develi Belediyespor ise bu yenilgi ile birlikte 5 hatalık galibiyet serisine nokta koymak zorunda kaldı.

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