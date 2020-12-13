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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 9187 yendi.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında Bellona Kayseri Basketbol 72 öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol’un sayılarına karşılık vererek art arda bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol’un sert savunmasına rağmen skoru 2119’a kadar getirdi. İlk çeyrek 2521 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bellona Kayseri Basketbol etkili savunmasıyla Beşiktaş’ın potadan boş dönmesini fırsat bilerek aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İkinci periyotta da Beşiktaş hücumda sayı bulmakta zorlandı ve periyot 4940 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.
Üçüncü periyotta Beşiktaş rakibine karşı baskısını arttırarak skoru 5454’ge getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkı koruyamadı ve çeyrek 6058 tamamlandı.
Son periyotta Beşiktaş üst üste bulduğu üçlüklerle 7166 öne geçti. Son saniyelere 7678 öne giren Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. Harrggan’ın attığı sayı ile son periyot 7878 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda Bellona Kayseri Basketbol sayı üretmekte zorlandı. Serbest atışlarda da sayı bulmakta zorlanan Kayseri ekibi son dakikada bulduğu üçlüklerle maçı 9187 kazandı.

Salon: Kadir Has
Hakemler: Semih Vural xxx, Sertan Kırklar xx, Nihat Çetin xx
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep x 2, Melis xx 13, Ayşegül xxx 14, Gülse x, Harrigan xxx 21, Kalani Brown xxx 13, Gemelos x 6, Esra x 1, Tyasha Harris xxx 21
Başantrenör: Ayhan Avcı
Beşiktaş HDI Sigorta: Senay x, İremnaz x, Melisa x 6, Alvarez xxx 24, Elif x 6, Nisa x 2, Miadraşkiçeviç x,
Bredford xxx 36, İvankovic xxx 13
Başantrenör: Mehmet Kabaran
1. periyot: 2521 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 4940 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 6058 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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