Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş HDİ Sgorta: 91 - 87

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Semih Vural, Sertan Kırklar, Nihat Çetin
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Melis 13, Ayşegül 14, Gülse, Harrigan 21, Brown 13, Gemelos 6, Esra 1, Harris 21
BEŞİKTAŞ HDİ SİGORTA: Senay, İrem Naz, Melisa 6, Alvarez 24, Elif 6, Nisa 2, Draskiçeviç, Bradford 36, İvankoviç 13
1´İNCİ PERİYOT: 25 21
DEVRE: 49 40
3´ÜNCÜ PERİYOT: 60 58
4'ÜNCÜ PERİYOT: 78 78
5 FAUL ALAN: Ayşegül Günay Aladağ42.08 (Belloa Kayseri Basketbol) Luca İvankoviç 36.56, İrem Naz Topuz 41.50, Angela Salvadores 44.50, Elif Bayram -44.52 (Beşiktaş)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, uzatmaya giden maçta Beşiktaş'ı 91 87 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı ile Beşiktaş'tan Cyristal Erin Bradford oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi 21 sayı ile Harris oldu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-12-13 18:19:14
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