Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş HDİ Sgorta: 91 - 87

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural, Sertan Kırklar, Nihat Çetin

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Melis 13, Ayşegül 14, Gülse, Harrigan 21, Brown 13, Gemelos 6, Esra 1, Harris 21

BEŞİKTAŞ HDİ SİGORTA: Senay, İrem Naz, Melisa 6, Alvarez 24, Elif 6, Nisa 2, Draskiçeviç, Bradford 36, İvankoviç 13

1´İNCİ PERİYOT: 25 21

DEVRE: 49 40

3´ÜNCÜ PERİYOT: 60 58

4'ÜNCÜ PERİYOT: 78 78

5 FAUL ALAN: Ayşegül Günay Aladağ42.08 (Belloa Kayseri Basketbol) Luca İvankoviç 36.56, İrem Naz Topuz 41.50, Angela Salvadores 44.50, Elif Bayram -44.52 (Beşiktaş)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, uzatmaya giden maçta Beşiktaş'ı 91 87 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı ile Beşiktaş'tan Cyristal Erin Bradford oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi 21 sayı ile Harris oldu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-13 18:19:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.