Meteoroloji'den Yahyalı'da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü Yahyalı ilçesinde yarın kuvvetli yağış olacağı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri/Yahyalı’da yarın (14.12.2020 Pazartesi) sabah saatlerinde başlayacak yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli 2150 kg/m2 sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın da güney ve güneydoğu yönlerden fırtına 5070 hamlesi 80 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.