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(Özel) Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı Kayseri'de yağmur yağmayınca baraj suyu çekildi

İHA

(Özel) Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı Kayseri'de yağmur yağmayınca baraj suyu çekildi

Kayseri'de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Suların çekilmesiyle beraber barajın altındaki eski köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı.
Kayseri'de yağmurun yağmaması nedeniyle Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Barajda su eksilince, sular altında kalan eski Kuşçu Köyü'nün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Ayrıca, barajdaki suyun azalmasıyla beraber su altında kalan karanın bir bölümü gözüktü.
Havadan da görüntülenen barajda, suyun çekilmesi net bir şekilde gözüktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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