Yerli aşının Faz-1 çalışması başarı ile tamamlandı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz1dozlamasının bu gün itibariyle tamamlandığını açıkladı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Covid19’a karşı Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz2’ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.

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