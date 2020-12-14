Erteleme maçı 16 Aralık’ta oynanacak

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Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi B Grubu’nda 7. hafta oynanması gereken ancak Kayseri ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Turkuaz Seramik OSB Teknik KolejiÇukurova Belediyespor maçının 16 Aralık’ta oynanacağı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ligin 7. haftasında ertelenen Turkuaz Seramik OSB Teknik KolejiÇukurova Belediyespor maçının 16 Aralık Çarşamba günü oynanacağı duyuruldu. OSB Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’da başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji topladığı 9 puan ile 7. sırada bulunurken, konuk Çukurova Belediyespor ise topladığı 13 puan ile kendisine 4. sırada yer bulmuş durumda.

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