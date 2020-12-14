Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Abdül Halim Bezircioğlu İlkokulu'nda memur olarak görev yapan Kenan Sarıkaya vefat etti.

Kocasinan ilçesi Abdül Halim Bezircioğlu İlkokulu'nda memur olarak çalışan Kenan Sarıkaya geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Kocasinan İlçesi Abdül Halim Bezircilioğlu İlkokulu Memuru Kenan Sarıkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.