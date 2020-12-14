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Büyükşehir'den etkili ve tasarruflu yönetim anlayışı

İHA

Büyükşehir'den etkili ve tasarruflu yönetim anlayışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü hizmetlerde tutum ve tasarrufu da etkili bir yönetim anlayışıyla hayata geçiriyor. 1218 Kasım Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışma sahalarında yürüttüğü enerji başta olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik uygulamaları dikkat çekiyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI ENERJİ TASARRUFU GENELGESİNE TAM UYUM
Cumhurbaşkanlığı’nın enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalarda tasarruf genelgesine tam uyum sağlandı. Çalışmalar kapsamında pek çok alanda otomasyona geçilerek cihazların bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Çalışmalar içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin bütün tesisleri ile Büyükşehir iştiraklerinin tesislerinde mekanik ve elektronik cihazların bakım ile onarımları yapıldı. Bakım ve onarımı yapılan klima, kombi, kazanlar, jeneratörler, sirkülasyon pompaları, klima santralleri ve havuz sistemlerinde otomasyona geçildi. Diğer taraftan tüm tesislerde ve şirket binalarında LED aydınlatmaya dönüşüm sağlandı. Yapılan bütün bu çalışmalar sonucunda önemli oranda enerji tasarrufu elde edildi.
MİNİMUM ARIZA, MAKSİMUM TASARRUF
Büyükşehir’deki tasarruf ile aydınlatma konusuna yönelik dönüşüm sayesinde şehrin ihtiyacı olan yerlerdeki eski sistem lambaların LED lamba ile değiştirilerek hem daha az arıza, değişim ve bakım maliyeti hem de az tüketilen enerji ile tasarruf sağlandığına işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, LED aydınlatma ile teknolojilerini yaygınlaştırdıklarını paylaştı.
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI TEKNOLOJİ İLE TASARRUFU GETİRİYOR
Akıllı Şehir uygulamaları şehrin birçok noktasında otomasyonu sağlayarak hizmetlerin hızlı, etkin ve tutumlu bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyor. Bu kapsamda Kayseri’de pek çok konuda Akıllı Şehir uygulaması mevcut. Kayseri’de yeşil alanlarda otomasyon şekilde gece sulama yapılmakta, bu sayede güneşli saatlerde suyun buharlaşmadan kaynaklanan su kayıpları önlenmekte ve yeşil verimi de arttırılmakta. Diğer bir Akıllı Şehir uygulaması olan ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması sayesinde ise kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araçların daha fazla olduğu yola verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor. Böylece araç sayısının fazla olduğu geçişlerde gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş, trafik yoğunluğu azaltılarak araçların yakıt tasarrufuna katkıda bulunulmuş, şehirdeki araçların sera gazı emisyonu oranı en aza indirilmiş oluyor. Ayrıca Akıllı Şehir uygulamalarından olan ‘Akıllı Aydınlatma’ sistemi çerçevesinde şehrin birçok yerinde akıllı aydınlatma ile LED lamba kullanılarak yüzde 50’lere varan tasarruf sağlanıyor.
ULAŞIMDA YAPILAN DÜZENLEMELER İLE BİNLERCE LİTRE YAKIT TASARRUFU
Başkan Büyükkılıç, ulaşımda yapılan düzenlemeler sayesinde binlerce litre yakıt tasarrufu sağlandığını söyledi. Konuya ilişkin bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti; “Mahallerden Fakülte’ye az sayıdaki yolcu ile her gün yapılan 1600 otobüs seferi, aktarma ile 400 sefere indirildi. Bu da 1200 seferin yapılmaması, 1200 otobüsün Kartal Kavşağı ve Talas Yolu’nu kullanmaması demektir. Böylece Otobüsler Kartal Bulvarı’nı 1 haftada 8 bin 400 sefer daha az meşgul etmiş oldular. Kartal Kavşağı’nın akışkanlığı yüzde 15 oranında arttı. Bu da vatandaşımıza daha az kavşakta bekleme, daha az trafik ve daha hızlı ulaşım olarak yansıdı. Fakülte’ye günde 1200 seferin daha az yapılması, 1 haftada 27 bin 750 kilometre daha az yol kat edilmesini sağladı. Hal böyle olunca 11 bin 100 litre yakıt tasarrufu elde etmiş olduk. Bu da yılda 577 bin 200 litre yakıt demektir. Dolayısıyla yapılan düzenleme şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Ayrıca bu düzenleme ile karbon salınımı bir haftada 27 ton azaltılarak çevreye de katkı sağlanmıştır.”
YÜZ BİNLERCE TON SU KAÇAĞI GİDERİLDİ, SUYA SAHİP ÇIKILDI
İnsanlığın önemli değerlerinden ve canlılığın olmazsa olmazı olan içme suyu konusunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önemli tasarruf sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ)’nin su kayıp ve kaçaklarını önleme çalışmaları sayesinde değeri 3 milyon lirayı bulan ve 11 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacını giderecek olan 800 bin metreküp su kaçağı önlendi.
BİTKİSEL ATIKLAR GÜBREYE VE TASARRUFA DÖNÜŞÜYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan bitkisel atıklardan gübre üretme projesi ile atılan bitkisel ürünleri gübreye ve tasarrufa dönüştürüyor. Park, bahçe ve refüjlerde toplanan 199 ton bitkisel atık kompost tesislerinde işlenerek, gübre olarak kullanılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak israftan kaçınmayı bir görev bilmişizdir. Zira dinimizde israf haramdır. Çalışmalarımızda tasarrufu da bir yatırım konusu olarak gerçekleştirdik. Bu tasarrufa yönelik çalışmalarımızın tüm Türkiye’ye örnek olacağı inancındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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