Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu

'Sizce kim bu bebek?'

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Yusuf AĞAŞE/ KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga (67), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga'dan bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Kayırga'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Kayırga'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kayırga'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-12-14 22:35:29



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