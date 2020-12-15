Bellona Kayseri 3.kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 3. galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 3. galibiyetini aldı. Ligin 12.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, normal süresi 7878 biten maçı uzatma periyodunda 9187'lik skorla kazanmayı başardı.

11 maçta 8 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 3 kez de kazanan taraf oldu. Daha önce sahasında oynadığı OGM Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, üçüncü galibiyetini yine iç saha maçında aldı. Beşiktaş'ı 4 sayı farkla mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol, bu maç ile ligin ilk yarısında iç saha periyodunu tamamladı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 11 maçta şu sonuçları aldı:

Bellona Kayseri İzmir Bel.spor 6869

Hatay B.B.sporBellona Kayseri 9088

Bellona KayseriGalatasaray 7479

Adana BasketbolBellona Kayseri 8370

Bellona KayseriNesibe Aydın 6270

FenerbahçeBellona Kayseri 9169

Bellona KayseriOGM Ormanspor 8079

Bellona KayseriMersin Yenişehir 8293

Bellona KayseriCanik Bel.spor 10754

BotaşBellona Kayseri 7960

Bellona KayseriBeşiktaş 9187

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