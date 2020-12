Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına: "Size minnettarız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgınında büyük bir fedakârlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına vefa örneği göstererek, şehrin dört bir yanını “Size Minnettarız” yazılı teşekkür billboardlarıyla donattı.

Koronavirüs salgınında mücadelenin ve fedakarlığın timsali olarak görülen sağlık çalışanları ile süreci her anlamda çok iyi yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için kentin dört bir yanı ‘Size Minnettarız’ yazılı billboardlarla donatıldı. Vatandaşların da beğenisi toplayan billboardlar için bazı vatandaşlar Başkan Büyükkılıç’ın gösterdiği vefa örneğinin kendilerini de çok mutlu ettiğini ve billboardların herkesin ortak duygusunu yansıttığını ifade ettiler.

Salgın süresince en önde mücadele veren sağlık çalışanlarına ve bu süreci yönetmek için fedakarca çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya toplum olarak çok şey borçlu olduklarını ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, “Sürecin başından bu yana sağlık çalışanlarımızın gayretli özverisi ile halkın bilinçli tutum sergilemesi için sürekli bilgilendirmelerde, uyarılarda bulunan Sağlık Bakanımızın çabası her türlü takdirin üzerinde. Hem şahsım, hem de şehrim adına kendilerine teşekkür ediyorum. İlk günden beri samimiyeti ve dirayetli duruşu Sağlık Bakanımız ile sağlık ordusunun süreci çok iyi yönettiklerini görüyoruz. O yüzden hem sağlık çalışanlarımıza, hem de Sağlık Bakanımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin en çok sağlanması gereken bu dönemde sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Rabbim sağlık çalışanlarımıza ve sürecin iyi yönetilmesi için mücadele veren Sağlık Bakanımızın yar ve yardımcısı olsun. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. Bundan sonra da bu böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

