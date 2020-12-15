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Kayseri´de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

DHA

Kayseri´de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tefecilik' ve 'çek senet' suçlarını işledikleri ve 'silahlı suç örgütü' üyesi oldukları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 10'u polis tarafından gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2020-12-15 15:28:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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