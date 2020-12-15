Kayseri'de sağlık çalışanlarına 'size minnettarız' afişi



KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nce, kentin çeşitli noktalarına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile şehirdeki hastanelerin başhekimlerinin fotoğrafları yer alan 'size minnettarız' yazılı afişleri asıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için afiş hazırlattı. Üzerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kentteki hastalarin başhekimlerinin fotoğrafları yer alan 'size minnettarız' yazılı afişler, kendin farklı noktalarına asıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sürecin başından bu yana sağlık çalışanlarımızın gayretli özverisi ile halkın bilinçli tutum sergilemesi için sürekli bilgilendirmelerde, uyarılarda bulunan Sağlık Bakanımızın çabası her türlü takdirin üzerinde. İlk günden beri samimiyeti ve dirayetli duruşu ile Sağlık Bakanımız ve sağlık ordusunun süreci çok iyi yönettiklerini görüyoruz. O yüzden hem sağlık çalışanlarımıza hem de Sağlık Bakanımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin en çok sağlanması gereken bu dönemde sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Rabbim sağlık çalışanlarımıza ve sürecin iyi yönetilmesi için mücadele veren Sağlık Bakanımızın yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-12-15 16:29:54



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