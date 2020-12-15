Kayseri´de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 14´E YÜKSELDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği´nce yürütülen teknik takip ve fiziki çalışma sonucunda, `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´, `nitelikli dolandırıcılık´, `suç örgütüne üye olmak´, `örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek´, `örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık´, `tehdit´ ve `resmi belgede sahtecilik´ suçlamasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 14´e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2020-12-15 19:37:27
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