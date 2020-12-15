Otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 yaralı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesinde meydana geldi. A.P. yönetimindeki 38 EB 654 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü A.P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-12-15 22:54:36



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