Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, 9 bin 650 TL para cezasını yedi Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan plakasız araçta farklı plakalar çıktı Telefonla arkadaşından yardım isteyen şüpheli şahıs: “Babam duysun, öldürür beni”

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan farklı plakalar çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden ehliyetsiz şüpheli şahsa, toplamda 9 bin 650 TL para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, plakasız bir kamyonete ‘dur’ ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan Gökhan G. (26) yönetimindeki araç, ekiplerden kaçtı. Ekiplerin kovaladığı araç, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde durduruldu. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada farklı plakalar buldu. Bu sırada telefonla arkadaşını arayan Gökhan G., “Babamın haberi yok. Eğer duysun beni öldürür” diyerek yardım istedi. Gökhan G.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, trafik yönünden de 6 bin 500 TL olmak üzere toplamda 9 bin 650 TL para cezası kesildi.

Araç ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

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