Kayseri´de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 650 TL ceza

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin `dur´ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 650 TL para cezası kesildi.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayan 38 LN 935 plakalı panelvan aracın sürücüsü Gökhan Gökmen (26) kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Hürriyet Mahallesi Sokullu Caddesi´nde durduruldu. Sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilen araçta çok sayıda plaka bulundu. Sürücüye ehliyetsiz trafiğe çıkmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 6 bin 500 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 650 lira para cezası kesildi. Araç ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-12-16 00:46:23
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