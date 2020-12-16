Kayserispor’da sonuçlar negatif

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Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (Covid19) testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor’da dün yapılan test sonuçları belli oldu. Süper Lig'in 13. Haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “15 Aralık 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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