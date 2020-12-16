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Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor" "Kayseri'deki vakaları akraba ziyaretleri artırıyor"

İHA

Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor" "Kayseri'deki vakaları akraba ziyaretleri artırıyor"

Pandemi tedbirleri çerçevesinde mesaiye esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile başlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, denetimleri gözden geçirdikten sonra yaptığı açıklamasında, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor. Biz vaka sayılarına baktığımız zaman ev içi gezmelerinden kaynaklanan oranların çok üst seviyede olduğunu görüyoruz, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini ertelemeliyiz" dedi.
Vali Günaydın, "Günün her saatinde kamu görevlisi arkadaşlarımız ile beraber sahayı kontrol ediyoruz. Alınan tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyeti yakından takip ediyoruz. Kayserimiz özelikle maske konusunda çok büyük hassasiyet gösteriyor. Ben bu vesile ile kurallar uyan, maske takma konusunda hassasiyet gösteren Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.
"Getirilen yeni kısıtlamaların sahadaki durumunu da gerek ben, gerek arkadaşlarım sahada yaptıkları denetimlerle gözden geçiriyoruz" diyen Vali Günaydın, "Yapacaklarımızı tekrardan istişare ediyoruz. Bu yapılanların çalışmaların hepsinin amacı vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bu mücadelede iş birliği yapmak, bütün kurumları harekete geçirmek ve bu dönemi en az hasarla atlatmak. Bunun için bütün kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışıyor. Emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz hatta sivil toplum örgütlerimiz bu konuda üzerlerine düşeni yapıyorlar" diye konuştu.
Vali Günaydın, "Son zamanlarda ülkemiz genelinde artan vaka artışları karşısında getirilen yeni kısıtlamalarla vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirme yanında, kısıtlamalara uyma konusunda da her zaman gereken hatırlatmayı yapıyoruz, farkındalığı artırıyoruz. Gerek basınımızın, gerekse vatandaşlarımızın kurallara uyarak yaptıkları yardımları yan yana koyduğumuz zaman bu mücadele de önemli bir aşamadayız, önemli bir noktadayız, hassas bir noktadayız. Bu noktalardan daha ileri noktalara gitmek, daha güzel günlere gitmek için çok daha fazla hassasiyet göstermemiz ve çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu kurallara uyarak yapacağız" diyerek şunları söyledi:
"Az önce esnafımıza gittik, otobüs duraklarımızı gezdik, yolda yürüyen vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Vatandaşımızın bu konudaki gayreti ve çabası her türlü takdirin üstünde ama bunun yanında kurallar uymayan vatandaşlarımızın da olduğunu görüyoruz. Maalesef hala açık alanlarda, sigara içilmesi yasak olan alanlarda sigara içen vatandaşlarımızın da olduğunu görüyoruz. Bu konuda özellikle vatandaşlarımızdan, açık alanlarda sigara içtiğimiz durumda hem kendi sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz, hem de yolda yürüyen ve o bölgede bulunan vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Lütfen yasaklanan alanlarda, açık alanlarda sigara içmeyelim. Özelliklede evimizde de çocuklarımızın yanında, ailemizin yanında sigara içmeyi bırakalım. Çünkü bu oldukça yanlış ve sağlığımıza zarar veren bir durum.
Bu mücadele de dikkat çeken nokta şu; Kayserimizde maske, mesafe ve temizlik konusunda çok güzel tedbirler alıyoruz. Sahadan bunların uygulandığını görüyoruz. Belediyelerimizin, kurumlarımızın bu konudaki çalışmaları çok üst seviyede ama ne yazık ki özellikle mesafeyi göz önüne aldığımızda eş, dost, akraba ziyaretleri istediğimiz noktaya hala gelemedi. Biz vaka sayılarına baktığımız zaman ev içi gezmelerinden kaynaklanan oranların çok üst seviyede olduğunu görüyoruz, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerine lütfen ara verelim. Çünkü bizler akrabamız diye ziyarete gittiğimizde veya ziyaretini kabul ettiğimizde kendisinin virüs taşıyıp taşımadığını, bizim virüs taşıyıp taşımadığımızı bilmediğimizden dolayı birbirimize zarar verebiliriz. Daha sonra bu durum zincirleme olarak devam ettiği zaman bir şekilde vaka sayılarının artmasına neden oluyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini lütfen erteleyelim. Bunun yanında çocuklarımızın da apartmanlarda ve sitelerde komşu çocuklarının ziyaretine gitmelerini de bir süre erteleyelim. Çünkü çocuklar semptom göstermeden bu durumu atlattıkları için kaptıkları virüsü eve getirdiklerinde veya komşulara götürdüklerinde bu durum vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Bizde bunların önüne geçmek durumundayız. Bunları belirli bir süre ertelediğimiz zaman çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bütün kamu görevlilerimiz görevlerini yapıyorlar ve mücadele de özveriyle, gayretle çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da eş, dost, akraba ziyaretlerine ara vermelerini rica ediyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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