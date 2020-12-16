Başkan Yalçın'dan jandarma fidanlığına ağaç

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte Jandarma Şehitler Fidanlığı’na ağaç dikti.

Talas’ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı arazisinde Talas Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte oluşturulan şehitler fidanlığında 500 adet meyve ağacı toprakla buluştu.

“EN GÜZEL ESER AĞAÇ DİKMEK”

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, en güzel eserin yarınlar için ağaç bırakmak olduğunu belirterek, “Bu zamanda, böyle bir alana yapılacak en güzel eser ağaç dikmektir. Burada bizden önce de ağaçlar dikerek bizlere bırakmışlar. Bizler de bizden sonrakilere güzel bir armağan bırakmış olacağız. Sayenizde biz de buna vesile olduk. Hayırlı olsun.” dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik de, oluşturulan fidanlığa ağaç desteğinde bulunan Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

İkili konuşmaların ardından birlikte ağaç dikti. Dikilen iki ağaca geçen hafta Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar’ın isimlerinin bulunduğu levhalar asıldı.

Başkan Yalçın ve Albay Çelik, daha sonra fidanlığa ağaç diken jandarma ve komandolarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın sonunda Jandarma Şehitler Fidanlığı’na Talas’ın simgesi başta karadut olmak üzere 12 çeşit meyve ağacından oluşan 500 ağaç toprakla buluşturuldu.

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