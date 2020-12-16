'Kültepe´de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik´

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kültepe´de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik´

DHA

'Kültepe´de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik´


Olcay DÜZGÜNMelih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 1948 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü 6 bin yıllık Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yıl yeni bilgilere ulaşıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bu sene yaptığımız çalışmalarda Kültepe´de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik" dedi.
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ile höyüğü saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı ve restorasyon çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor. Önemli tarihi eserlerin elde edildiği kazı çalışmalarında son olarak yaklaşık 4 bin 200 yıllık olduğu belirlenen Suriye şişesi bulundu.
'CİDDİ BİR KRALLIK VE OTORİTENİN VARLIĞINI TESPİT ETTİK'
Bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bu seneki kazılarımızda aslında birden fazla güzel sonuç var. Bizim Kültepe'de daha önceki kazılarda kalkolitik (bakır çağı) dönem dediğimiz, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen tabakalar kısmen keşfedilmişti. Ama bu sene sürpriz bir şekilde aslında direkt olarak aradığımız yerde değil de Kültepe'nin tam ortasındaki Varşama Sarayı'nın hemen altında kalkolitik döneme ait tabakalar tespit edebildik. Bu aslında Orta Anadolu içinde sürpriz bir gelişmedir. Diğer taraftan Kültepe'ye, özellikle Asurlu tüccarların gelmeye başladığı 4 bin yıl öncesinde önem kazanmış bir şehir diyebilirdik. Ancak bu sene yaptığımız çalışmalarda bu tüccarların gelmesinden önceki dönemde Kültepe'de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik. Daha önceki yıllarda da yaptığımız çalışmalarda bizim büyük anıtsal yapılar burada keşfedilmişti. Bunlar burada güçlü bir iradenin varlığını bize göstermekteydi. Bu sene yaptığımız çalışmalarda bu yapılar sınırlı bir dönemde değil ama yaklaşık 500 yıl boyunca üst üste yapılmış anıtsal yapılarla Anadolu'nun tarih öncesinde ve özelliklede Kültepe'nin çok gelişmiş bir idareye sahip olduğunu gördük" diye konuştu.
'ANADOLU'NU O DÖNEMDE GELİŞMİŞLİK İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜK'
Kazı çalışmalarında önemli eserler bulduklarını kaydeden Kulakoğlu, "Özellikle bizim 11 B katı dediğimiz eski tunç çağının sonlarına doğru yani günümüzden 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen yapılarda dini ya da tapınım araçları diyebileceğimiz eserleri bulduk. Heykeller, idoller, figürler bulduk. Bunlar bu yapının karakterini göstermesi açısından önemli oldu. Bu yapı tapınak olsa gerek. Bunlarla birlikte bu tabakaların erken dönemlerine ait yani günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine ait yapılarda, yine Anadolu'nun o dönemde gerçekten büyük bir gelişmişlik içinde olduğunu gördük. Kültepe çok büyük bir merkez" ifadelerini kullandı.
4 BİN 200 YILLIK SURİYE ŞİŞESİ BULUNDU
Kazı çalışmalarında Suriye şişesi bulduklarını söyleyen Prof. Dr. Kulakoğlu, "Bu Suriye şişesi oluyor. Bu sıvı bir şeylerin kullanıldığı şişe. Yağ ya da parfüm şişesi olabilir. Çünkü ağzı çok küçük. Bu içmek için yapılmış bir şişe değil. Bu yaklaşık 4 bin 200 yıllık bir şişe oluyor. Bu şişeler Suriye'de çok yaygın olarak kullanılıyor. Ancak Kültepe'de bulunan bu şişelerin sayısı Anadolu'da bulunanlardan daha fazla. Bizim açımızdan tarihlendirme için önemli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Melih KAMIŞ
2020-12-16 14:18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develispor’da Hastoprakçılar dönemi
YEREL HABERLER Develispor’da Hastoprakçılar dönemi
Başkan Büyükkılıç: "Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutturmayacağız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Ne şehitlerimizi, ne ...
Talas'ta vergi yapılandırmasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Talas'ta vergi yapılandırmasına yoğun ilgi
Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine ...
Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park
Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir ...
Başkan Yalçın'dan jandarma fidanlığına ağaç
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan jandarma fidanlığına ağaç
Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor" "Kayseri'deki vakaları akraba ziyaretleri artırıyor"
YEREL HABERLER Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük ...
Büyükşehir Kültür Yayınlarından heybetli bir eser: Erciyes Dağı
YEREL HABERLER Büyükşehir Kültür Yayınlarından heybetli bir eser: ...
Kayserispor’da sonuçlar negatif
YEREL HABERLER Kayserispor’da sonuçlar negatif
Jandarmadan KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Jandarmadan KADES bilgilendirmesi
Develi Belediyesi'ne sıfır atık belgesi verildi
YEREL HABERLER Develi Belediyesi'ne sıfır atık belgesi verildi
Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 ...
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Korbanmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Korbanmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi ...
Kayseri'de viyadük korkuluklarını aşan kişi, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Kayseri'de viyadük korkuluklarını aşan kişi, intihara ...
Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi İntihara kalkışan şahıs ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi
YEREL HABERLER Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ...
Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis ...
Kayseri´de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 650 TL ceza
YEREL HABERLER Kayseri´de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ...
Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, uyuşturucu partisi düzenlendiler Kayseri'de sosyal mesafeyi hiçe sayıp uyuşturucu partisi düzenleyen 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası Kayseri’de uyuşturucu partisine polis baskını: 1'i kadın 8 gözaltı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, uyuşturucu ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlar hasar verdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, 9 bin 650 TL para cezasını yedi Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan plakasız araçta farklı plakalar çıktı Telefonla arkadaşından yardım isteyen şüpheli şahıs: “Babam duysun, öldürür beni”
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, 9 bin 650 TL para ...
Otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 yaralı
Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X