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Hayvan hakları derneği üyesi pitbull çaldı Boynuna ip geçirerek köpeği yukarı çektiler

İHA

Hayvan hakları derneği üyesi pitbull çaldı Boynuna ip geçirerek köpeği yukarı çektiler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediyenin köpek barınağından 3 adet pitbull cinsi köpek çaldığı belirlenen 2'si kadın 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin kentteki hayvan hakları koruma derneklerinden birisinin üyesi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Molu Köpek Barınağı'ndan 3 adet pitbull cinsi köpek çalındı. Piyasada tanesi 10 bin TL'ye alıcı bulan köpeklerin çalındığının anlaşılması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışma sonrasında eşkalleri belirlenen M.Y., B.K.Y., Ö.A. ve B.A.'nın yakalanması için operasyon başlatan jandarma ekipleri, 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. İncelemelerde B.K.Y.'nin kentte hayvan haklarını korumayla ilgili bir derneğin üyesi olduğu, B.A. isimli kadının ise 3 adet hırsızlık suçu kaydı olduğu da belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı.

Hırsızlık anı kamerada
Öte yandan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin duvarda olduğu, diğerinin ise bahçeye inerek köpeği duvarın üzerindeki şahsa verdiği görüldü. Görüntülerde, köpeği iple yukarı çeken şahıs, daha sonra barınağın dışına bıraktığı gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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