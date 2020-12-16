Kayserispor´da Hasan Hüseyin Acar´ın sözleşmesi feshedildi

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar (26) ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor´da top koşturan Hasan Hüseyin Acar, kulüple karşılıklı olarak anlaşarak ayrılma kararı aldı. Kulüp, orta saha oyuncusu Acar´a alacaklarına karşılık bonservisini verdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımla 10´u lig, 1 de kupa olmak üzere toplam 11 maça çıktı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-16 19:41:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.