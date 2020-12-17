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KTO Başkanı Gülsoy, "Savunma sanayiinde kendi kendimize yeteriz"

İHA

KTO Başkanı Gülsoy, "Savunma sanayiinde kendi kendimize yeteriz"

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ABD’nin ‘müttefik’ dediği bir ülkeye uluslar arası hukuku hiçe sayıp, ‘hasım’ muamelesi yaparak yaptırım uygulama kararını lanetlediğini belirtti. Gülsoy, ‘Kötü komşu mal sahibi yaparmış. Biz bugün savunma sanayinde yüzde 75 yerli ve milli unsurlar kullanıyoruz. İnşallah bu gibi hukuksuz yaptırımlar nedeniyle kısa sürede yüzde yüz kendi kendimize yeten ülke haline geleceğiz’ dedi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Gülsoy, ‘Biz ABD ile NATO’da ortağız. 1950’deki Kore savaşından bu yana tam 70 yıldır birlikteyiz. ABD’nin uluslar arası hukuku hiçe sayarak aldığı bu karar asla kabul edilemez. ABD ve bazı AB ülkeleri dün Kıbrıs Barış Harekatı’nda da, terörle mücadelemizde de bize silah ambargosu uyguladı. Ne oldu? Bugün şükürler olsun ki savunma sanayinde yüzde 75 oranında kendi kendimize yetiyoruz. İnşallah bu Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzde 90’a çıkacak’ diyerek şunları söyledi:
“ABD’nin savunma sanayimize yönelik yaptırım kararlarını lanetliyorum. Bizim askerimiz bunlarla NATO ve güya müttefiklik çerçevesinde 70 yıldır dünyanın dört bir yanında birlikte mücadele ediyor. 70 yıl önce Kore’de,20 yıldır Afganistan’da Balkanlar da Afrika’da kahraman Mehmetçiğimiz görev yapmadı mı? Her gün ABD’nin besleyip büyüttüğü terör örgütü Irak’tan, Suriye’den füzelerle, roketatarlarla Hatay’ı, Kilis’i, Gaziantep’i, Şanlıurfa’yı vururken ve onlarca masum vatandaşımızı şehit ederken ABD ve NATO neredeydi. NATO antlaşmasının 4. ve 5. Maddesini hatırlatıp, ‘sınırlarımızı korumak için bize hava savunma sistemi verin’ dediğimizde ABD ve AB ülkeleri kurdukları füze kalkanlarını söküp götürmediler mi? Biz paramızla ABD’ye, ‘Ülkemizi terör saldırılarından korumak için Patriot ver dedik. Verdiler mi? İpe un sermediler mi? Yok efendim Ruslardan aldığımız S400 NATO sistemine uygun değilmiş. Sizin şımarık çocuğunuz Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Slovenya’da bu hava savunma sistemleri yok mu? O ülkeler NATO üyesi değil mi? Bunların derdi başka. Gerek ABD,gerekse bazı AB üyesi ülkeler bölgesinde güçlenen Türkiye’den rahatsızlar. Onlar istiyor ki Türkiye bize muhtaç olsun. Bize bağımlı, mahkum olsun. Türkiye’ye diz çökertmek istiyorlar. Bu millet binlerce yıldır diz çökmedi de, şimdi mi çökecek? Onlarca yıldır terör örgütlerine binlerce tır silah verenler, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı silahlandıranlar, bu bölgede oyunlarını bozan ülkemizden rahatsızlar. Karın ağrıları bundan. Türkiye bundan sonra Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de, Kafkasya’da, Kıbrıs’ta dünyanın her yerinde haklarını savunacak, mazlumlardan yana olmaya devam edecek. Kötü komşu bizi daha fazla mal sahibi yapacak. Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir ve ekibine başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 83 milyon olarak daha fazla destek vereceğiz ve inşallah kısa sürede milli harp sanayimizde yüzde yüz kendi kendimize yeter hale geleceğiz.”
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ‘yıllardır terör örgütleri ile Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler, bu yolla amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayınca 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulundular. Bunda da başarılı olamayınca Doğu Akdeniz’deki haklarımızı gasp etmek için bu adımları atıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz’ şeklinde konuştu.
“HAİNLER CEZALARINI BULDULAR”
Gülsoy açıklamasının son bölümünde, Kayseri 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain terör saldırısının yıldönümünde şehitleri andı, yakınlarına sabırlar diledi ve gazilere tekrardan geçmiş olsun dileklerini iletti. Gülsoy, ‘17 Aralık şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan tam 4 yıl önce hain bir saldırı sonucu Kayseri’de15 askerimizin şehit eden ve 54 askerimizi yaralayanlar, şükürler olsun ki cezalarını buldular. Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken, ailelerine de tekrar tekrar sabır diliyorum’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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