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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB Teknik Koleji erteleme maçını kaybetti

İHA

OSB Teknik Koleji erteleme maçını kaybetti

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında evinde kaybetti.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 7.haftasında evinde oynaması gereken ancak ertelenen pozitif vakalar nedeniyle ertelenen maçta Çukurova Belediyespor’u konuk etti. Evinde oynadığı maçta Çukurova Belediyespor’a 30 mağlup oldu. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkisiz kalan Kayseri ekibi, ilk seti 1925 kaybetti. İkinci sette rakibine 2025’lık sonuçla boyun eğen OSB Teknik Koleji son seti de 2025 tamamlayarak müsabakayı 30 kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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