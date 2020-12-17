Bellona Kayseri 9. mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 9. yenilgisini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 12.haftada oynadığı 12 maçta 9 kez mağlup oldu. Sadece 3 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son oynadığı erteleme maçında Birevim Elazığ İş Özel İdarespor’a 8679 kaybetti.

12 hafta sonrasında hanesine 12 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol, iç sahada OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor ve Beşiktaş HD Sigorta’yı mağlup ederken İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş ve Birevim Elazığ İş Özel İdarespor maçlarını ise kaybetti.

Bellona Kayseri 12 maçta 927 sayı üretirken potasında 966 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, ligin 13.haftasında 26 Aralık 2020 Cumartesi günü deplasmanda Çankaya Belediyespor ile karşılaşacak

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