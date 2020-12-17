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Kayserililer yılbaşında kuruyemişi zamsız yiyecek Kuruyemişçi Cuma Tan: “Kuruyemişe zam yok, geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 30 civarında düşüş var”

İHA

Kayserililer yılbaşında kuruyemişi zamsız yiyecek Kuruyemişçi Cuma Tan: “Kuruyemişe zam yok, geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 30 civarında düşüş var”

Kayseri’de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, yılbaşında kuruyemişte zam olmadığını söyleyerek, “Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 30 civarında düşüş var” dedi.
Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber vatandaş evde kalınca kuruyemişlere talep arttı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde kuruyemişe zam yapılmadığını söyleyen kuruyemişçi Cuma Tan, ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşandığını kaydetti.
Tan, “Yılbaşında kuruyemişe kesinlikle zam yok. Geçen seneye göre fiyatlar ciddi bir şekilde düşüş ivmesinde. Bu düşüş halen de devam ediyor. Geçen sene ithal Çin çekirdeği piyasada 2428 TL bandında satılıyordu. Bu sene aynı kalite çekirdeğin yerlisini 18 TL’ye satıyoruz. Ciddi bir düşüş yaşandı. Diğer ürünlerde de aynı şekilde. Antep fıstığı, badem, kaju, ve leblebilerde düşüş var. Geçen seneye oranla yüzde 2530 civarında, hatta bazı ürünlerde yüzde 50’lere varan bir düşüş var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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