(Düzeltme) Kayseri şehitleri anıldı Hain terör saldırısının 4. yıldönümünde tören düzenlendi "Vali Şehmus Günaydın: "Ülkemiz üzerinde hesabı olanlara fırsat vermeyeceğiz" Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: Şehit aileleri ve gaziler olarak 1. Komando Tugayımıza 'gazilik' rütbesinin verilmesini talep ediyoruz"

17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırının 4. yıl dönümünde; olayın meydana geldiği otobüs durağında anma programı düzenlendi.

17 Aralık 2016 tarihinde 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yapmakta olan askerlerin çarşı iznini kullanmak için bindikleri halk otobüsünü takip eden bomba yüklü araç, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önündeki otobüs durağında patlatılmış, olayda 15 asker şehit olurken 54 asker ise yaralanmıştı. Olayın 4. yıldönümünde otobüs durağında anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, Kuranı Kerim'in okunmasıyla devam etti. Burada açıklama yapan 17 Aralık Gazisi Mustafa Uçar; "17 Aralık 2016 tarihinde Zincidere Komando Tugayı'nda askerlik hizmetini yaparken burada yaralandım. 17 Aralık 2016 tarihinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden gazilerimize şifa diliyorum. Bizi 4 yıldır hiç yalnız bırakmayan Kayseri'ye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise olayın ardından 4 yıl geçse de acılarının hala taze olduğunu aktardı. Kurulduğu günden bu güne dek birçok önemli görevleri başarıyla yerine getiren 1. Komando Tugayı'na 'gazilik' ünvanı verilmesini istediklerini aktaran Başkan Yavuz, "17 Aralık 2016 tarihinde 08:45'te 1. Komando Tugay Komutanlığımızın emrinde olan askerlerimizin çarşı iznini kullanmak için halk otobüsüyle yolculuk yaptığı esnada bu noktada hain terör örgütü tarafından patlatılan bomba sonucu 15 tane kahramanımız şehit, 54 tane kahraman Mehmetçiğimiz gazi oldu. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz. Şehit aileleri ve gaziler derneği olarak 4 yıl geçse de acımız taze ve canlı. Ama inancımız gereği vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içiyoruz, gazi oluyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerde dalgalandığı, minarelerden ezanımızın okunduğu sürece her zaman can vermeye hazırız. 1. Komando Tugay Komutanlığımız ilk kurulduğu günden itibaren sınır içinde ve sınır dışında güvenliğimizi sağlamak için görev yapmaktadır. Şehit aileleri ve gaziler olarak 1. Komando Tugayımıza 'gazilik' rütbesinin verilmesini talep ediyoruz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şehitleri andığı konuşmasında; "17 Aralık'ta Kayserimiz'de şehit olan 15 canımızı ve onların şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu coğrafya üzerinde hesapları, oynayacak oyunları bitmeyen hainlere gereken dersi de askerimizin, polisimizin, milletimizin hep beraber verdiğini görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. O açıdan biz birliğimizi, beraberliğimizi ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize inancımızı asla zayıflatmadan birliğimizi koruyacağız" şeklinde konuştu.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada; 17 Aralık'ı unutturmayacaklarını kaydetti. Vali Günaydın; "17 Aralık 2016 tarihinde ilimizdeki hain terör saldırısında şehadet mertebesine ulaşan bütün evlatlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onları yad etmek için ailelerimizle, Kayseri olarak buradayız. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Biz; bütün şehitlerimizi, gazilerimizi kalbimizin en müstesna yerinde konumlandırdık. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 17 Aralık'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Çünkü; kutsal değerlerimiz devletimiz, bayrağımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin emaneti de bizler için çok önemlidir. Bizler de aziz milletimizin evlatları olarak her zaman için ülkemiz üzerinde hesabı olanlara fırsat vermeyeceğiz, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla cevap vereceğiz. Onların hain emellerine, ülkemiz üzerindeki hesaplarına fırsat vermeyen ecdadımız gibi bizler de vermeyeceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından anma programı sona ererken, programa katılan protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler; şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu otobüs durağına karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.