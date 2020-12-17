Develi Belediyespor’un önemli maçı ertelendi

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup ekiplerinden Develi Belediyespor’un ligin 9. haftasında Pazar günü saat 14:00 de oynaması gereken ilk devrenin son maçı Korkuteli Belediye spor maçı Korkuteli Belediyespor oyuncuları ve antrenörünün Covit19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Voleybol liglerinde Covid19 ertelemelerine bir yenisi eklendi. Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup’ta Pazar günü oynanması beklenen ve ligin 9. haftasına dahil Develi BelediyesporKorkuteli Belediyespor karşılaşması, Korküteli ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu’nda yapılan açıklamada, 2. Lig voleybol liginin önemli maçı 6 Ocak tarihinde saat oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde Develi Belediyespor, grupta 16 puan ile 3. Sırada yer alırken, Korkuteli Belediyespor ise 15 puan ile 4. Basamakta yer alıyor.

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