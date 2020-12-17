Gemelos 3 sayı ile veda etti

Herblalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi 'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol’da Bir Evim Elazığ İl Özel İdare maçında son kez kadroda olan Gemelos, maçta 3 sayı attı.

Elazığ maçı öncesinde yönetimle görüşen ve dizindeki ağrıların geçmediğini belirten Gemelos tedavi göreceğini, tedavinin de sonuç vermemesi halinde basketbolu bırakacağını açıklamıştı. Bu şartlar altında maça çıkan Gemelos, son müsabakasında 3 sayı kaydetti. Kayseri’de çok mutlu günler geçirdiğini ifade eden Gemelos, “Burayı ve buradaki arkadaşlarımı hiç unutmayacağım. Zorunlu bir ayrılık yaşıyorum. Çok üzgünüm” diye konuştu.

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