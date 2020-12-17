Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu önceki gün silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla 14 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözlatına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. 'Yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2020-12-17 12:58:10



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