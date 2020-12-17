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Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İHA

Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı. Kazaya karışan diğer aracın şoförü, arkadaşlarına yardım etmeye çalışanlara, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı.
Edinilen bilgiye göre, KayseriMalatya karayolunun Dadaloğlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında plakası alınamayan bir minibüs ile 44 ABJ 185 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, araçtan çıkanlar arkadaşlarını da kurtarmaya çalıştı. Bu sırada 44 ABJ 185 plakalı otomobilin sürücüsü minibüsün yanına gelerek, "İnsan bir önüne bakar değil mi önüne?" diye tepki gösterdi. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, "Yahu benim hayatım tehlikede" diye konuştu.
Kazada yaralananlar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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