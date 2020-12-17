Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılar 12 ay boyunca sürecek

Kayseri'de 2015 yılında başlayan ve Selçuklu dönemine büyük ışık tutacak olan Keykubadiye Sarayı kazıları 12 ay boyunca yapılabilecek.

Kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içinde yer alan kazı alanı ile ilgili olarak, çalışmaların 12 ay boyunca sürdürülmesi yönünde karar aldığını açıkladı.

Keykubadiye Sarayı kazılarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kazı evi oluşturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Baş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 ay kazı yapılması kararı alındığını ifade etti. Prof. Dr. Baş, "Bu karar öncesinde bölgede sadece 2 ay kazı yapabiliyorduk. Kazı ekibi ile birlikte alınan karar sonrasında kazı işlerini 5 aya kadar çıkaracağız. Diğer aylarda depo işleri ile geçecek. Kayseri kültürü için önemli bir gelişme olacak. Bir saray kazısı yaptığımız için önemli bulgular elde edeceğiz. Daha önceki kazılarımızda buradan 55 parça eser çıkarmıştık" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise 2021 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan kararla Keykubadiye Sarayı'nda kazıların 12 ay süreceğini ifade etti. Dursun, 2020 yılında Kayseri'nin geçmişine ışık tutan Kültepe bölgesindeki kazılarında 12 ay boyunca yapılması kararının alındığını hatırlattı.

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