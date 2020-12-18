Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de, 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-12-18 00:04:14
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