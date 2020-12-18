Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri amatör küme takımlarından Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı.

Gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Buna göre Develi Erciyesspor kulübünde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Yılmaz Özalp (Başkan)

Kerem Özdemir (Başkan yardımcısı)

Arif Toker (Genel kaptan)

Mustafa Kolay (Alt yapı sorumlusu)

Nesim Dal (Mali İşler sorumlusu)

Ali Törk (Futbol Şube sorumlusu)

Hasan Erol (İdare İşler sorumlusu)

Mahir Ötünç (Yönetim kurulu Üyesi)

Şükrü Dost (Yönetim kurulu Üyesi)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.