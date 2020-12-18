Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı

İHA

Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 15 Kasım 202014 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda dilencilik ve tartıcılık yapan, kağıt toplayan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan 10 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 71 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de bir ayda 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 37 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de bir ayda 'Uyuşturucu madde ticareti ...
'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin hayali gerçekleşti
YEREL HABERLER 'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin ...
18 gün önce satışa çıkardığı araçta hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 18 gün önce satışa çıkardığı araçta hayatını kaybetti
Kayseri'de paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de paravan şirket kurup vatandaşları ...
Yasir Subaşı idmanlara başladı
YEREL HABERLER Yasir Subaşı idmanlara başladı
Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar diliyorum"
YEREL HABERLER Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar ...
MR Grup FK’den Şehitlere saygı duruşu
YEREL HABERLER MR Grup FK’den Şehitlere saygı duruşu
Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı
Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede ...
Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir ...
Otomobil tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
YEREL HABERLER Otomobil tramvay yoluna girerek elektrik direğine ...
Suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
İstanbul'daki panele Kayseri ve Erciyes damga vurdu
YEREL HABERLER İstanbul'daki panele Kayseri ve Erciyes damga vurdu
Talaslı çiftçiler kışı eğitimle geçirecek
YEREL HABERLER Talaslı çiftçiler kışı eğitimle geçirecek
Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi temeli atıldı
YEREL HABERLER Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi temeli atıldı
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve ...
Samet Aybaba: “Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Samet Aybaba: “Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp ...
Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılar 12 ay boyunca sürecek
YEREL HABERLER Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılar 12 ay boyunca ...
Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı
Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye ...
Erciyes'te kayak keyfi tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak keyfi tüm hızıyla sürüyor
Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede
10 bıçak darbesinden sonra ölmediğini görünce yeniden bıçaklamaya başlamış Kayseri'de besiciyi 30 yerinden bıçaklayarak öldüren çoban yeniden hakim karşısında
YEREL HABERLER 10 bıçak darbesinden sonra ölmediğini görünce yeniden ...
Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X