Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 434 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 15 Kasım14 Aralık 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan toplam 434 kişi yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 3’ü kasten yaralama, 1’i görevli memura mukavemet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 8 şüpheliden 1’i tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğince 2’si yağma, 1’i tehdit, 1’i görevi yaptırmamak için direnme olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Ahlak Büro Amirliğince 5’i cinsel içerikli suç, 4’ü kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 9 olayda yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Ayrıca fuhuş, kumar, Kabahatler Kanunu ve Koronavirüsle (Covid19) mücadele kapsamında toplam 121 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 rezidans odası ile 4 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. Hırsızlık Büro Amirliğince 8’i evden hırsızlık, 3’ü işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 25’i otodan hırsızlık, 1’i açıktan hırsızlık, 1’i hayvan hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan toplam 38 olayda yakalanan 13 şahıstan 4’ü tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 24’ü oto, 23’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 47 olaya işlem yapıldı. Çalıntı olan 24 adet oto ile 14 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 27 şahıstan 2’si tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan toplam 434 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken bunlardan 184’ü tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince; 35 ayrı soruşturma dosyasının gerekli işlemleri yapılmış ve kentte meydana gelen 2 dolandırıcılık olayında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalandı, 6 şahsa ise koronavirüsle (covid19) mücadele kapsamında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince kayıp müracaatı alınan toplam 85 şahıstan 78’i bulundu

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