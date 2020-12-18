Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi

Kayseri’nin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde alt yapı ve ahır proje yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bu projenin hayata geçirilmesinde önemli desteklerden biri olan Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 20202021 başvuru dönemi uygulamaları da başlıyor. Bu kapsamda 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe desteklenmesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Kayseri ve ülke hayvancılığı açısından büyük önem taşıyan ve 5.5 milyon metrekare alanı kapsayan Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece Kayseri’nin değil, ülkenin bu alandaki geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Kayseri’ye gerek istihdam, gerekse ekonomik katkı anlamında büyük imkanlar sağlayacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi altyapısı ile ilgili yol, su ve elektrik açısından gerekli çalışmaları yürütüyor. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde 6 hak sahibi projelerine ruhsatı alırken, 3 tanesinin yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Öte yandan üreten ve kendi kendine yeten bir Türkiye ve Kayseri anlayışı içerisinde bu projenin hayata geçirilmesinde önemli desteklerden biri olan Tarım Bakanlığı ''Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi '' başvuru dönemi ilan edildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların (3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe) Desteklenmesi 20202021 Başvuru Dönemi uygulamalarına ilişkin Kayseri Tarım İl Müdürlüğü'nce 2131 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Katılmak isteyenlerin ilgilendikleri konuya uygun olan toplantıya İl Müdürlüğü web Sayfasında (www//kayseri.tarimorman.gov.tr) duyurular bölümünde oluşturulan kayıt formuna kayıt olması gerekirken, kayıt yaptıranlara toplantı linkleri toplantı öncesinde gönderilecek.

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