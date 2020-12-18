Kayseri’de 1 ayda 84 bin 564 araç kontrol edildi, 21 bin 313 araca ceza yazıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz bir ay içerisinde 84 bin 564 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 21 bin 313 araca idari para cezası tutanağı tanzim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetlemek Şube Müdürlüğü kentte yapılan uygulamalarda, 35 bin 572 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 12 bin 54 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 296 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 674 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde, 168’i yaralamalı ve 285’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 453 adet trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 252 kişi yaralandı.



BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 43 bin 572 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 8 bin 591 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 16 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 537 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde, 29’u yaralamalı ve 44’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 73 adet trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 62 kişi yaralandı.



İLÇE MERKEZLERİ

İlçelerde yapılan denetimlerde ise 5 bin 420 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 688 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 21 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 94 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde, 15’i yaralamalı ve 20’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 35 adet trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 36 kişi yaralandı.

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