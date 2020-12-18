Paravan şirket kurarak dolandırıcılık yapan 14 kişi adliyede



Olcay DÜZGÜN/Kayseri, (DHA)KAYSERİ´de, paravan şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi, Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği´nce yürütülen teknik ve fiziki takipli soruşturma kapsamında `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´, `yönetmek´, kurulan suç örgütüne üye olmak´, `örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek´, `örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık´, `tehdit´ ve `resmi belgede sahtecilik´ suçları kapsamında 14 şüpheli hakkında Kayseri, İstanbul ve Şanlıurfa´da soruşturma başlatıldı. Haklarında arama kararı bulunan 14 kişi, yakalandı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet telsiz, 1 adet kelepçe, 1 adet polis rozeti, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin paravan şirket kurdukları, bu şirketler üzerinde elde ettikleri karşılıksız çekleri ağlarına düşürdükleri vatandaşlara ticaret yapma bahanesiyle vererek dolandırıcılık suçunu işledikleri, bu yöntemi özellikle araç ve gayrimenkul alımlarında sıklıkla kullandıkları, bu şekilde yaptıkları dolandırıcılık faaliyetleri sonucu ele geçirdikleri mal varlıklarını, yine örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-18 13:52:02



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