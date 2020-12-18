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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu

İHA

Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs salgını döneminde kısıtlamalar nedeniyle Talas’ta dükkân açamayan esnaf ve çalışanlarla diğer ihtiyaç sahibi kişilere yardım için muhtarla bir araya geldi.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Talas’ın merkezdeki muhtarları katıldı. Burada konuşan Başkan Yalçın, sözlerine sağlıklı günler dileyerek başlarken muhtarlarla birlikte yönetime ortak olduklarını söyledi.
“MUHTAÇ KİŞİLERE ULAŞAMAZSAK YAPTIĞIMIZ İŞİN ANLAMI YOK”
Başkan Yalçın, kırsal mahalleler ile merkezdekilerin konularının özel olduğuna dikkat çekerek, “Mahallemizde bir fukara varsa biz de ona erişemiyorsak yaptığımız işin bir anlamı yok. Evinde yakacağı olmayan, belki çatısı akan, yorganı olmayan insanlarımızı bizim bulmamız lazım. Bu insanlara ulaşamadığımızda siz dünyanın en iyi muhtarı olsanız, biz de en iyi belediye başkanı olsak, dünyada da ahirette de yakamızı kurtaramayız. Yol, kaldırım, park yapılır, ama yardımı yapmanın zamanı o andır. Ulaştığımız insanlar da yarın bir gün memleketimize faydalı olur inşallah.” dedi.
“HAYIR ÇARŞIMIZDA 4 BİN MALZEME VAR”
Belediye bünyesindeki Hayır Çarşısı’na hayırseverlerin de katkıda bulunduğunu ifade eden Başkan Yalçın, “Çarşımızda kıyafetten ayakkabı ve set üstü ocağa kadar 4 bin adet malzeme bulunuyor. Çarşımıza bir hayırseverimiz tarafından bin 500 çift daha ayakkabı bırakılacak. Özel gayretlerimizle hayırseverlerimizden en çok ihtiyaç duyulan ayakkabıların numaralarını temin ediyoruz. Bu kadar malzemenin rafta değil, ihtiyaç sahiplerinde olmasını istiyoruz. Allah hem hayırseverlerimizden razı olsun hem de çok şükür bütçemiz var.” şeklinde konuştu.
ESNAF VE ÇALIŞANLARINA YARDIM
Başka bir konuya da dikkat çeken Başkan Yalçın, “Dükkânı, tezgâhı varken pandemi kısıtlamasından dolayı açamayanlar, onların yanlarında çalışanlar bizim tarafımızdan bulunmalı, bilinmeli ve mümkün olduğu kadar el atmamız lazım. Belirli miktarlarda ayni ya da nakdî yardım etmeliyiz. Bunu da birlikte yapalım.” ifadelerini kullandı.
Söz alan muhtarlar da böylesine anlamlı bir yaklaşım sergilediği için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, mahallelerindeki çeşitli konuları dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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