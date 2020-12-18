Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil 18 gün önce satışa çıkarılmış

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, dün akşam 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasında otomobilin 18 gün önce satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı´nda dün akşam meydana gelen kazada; Muzaffer Boyraz yönetimindeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Boyraz ile yanındaki Serkan Akay hayatını kaybederken, Halil Karaca ise yaralandı.

Kazada ölen Muzaffer Boyraz'ın, otomobili 18 gün önce satışa çıkardığı ortaya çıktı. Boyraz, sosyal medyada verdiği ilanda, "Aracın hiçbir sıkıntısı yok. Şehir dışından gelenler gönül rahatlığı ile gelebilir. Kayseri´de bu temizlikte bu fiyata araç yok" dedi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Boyraz ve Akay, bugün kılınan cenaze namazlarının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-18 14:34:26



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