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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'yı ilmek ilmek dokudu

İHA

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'yı ilmek ilmek dokudu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Yahyalı ile devam etti. 1 ay sonra bitmesi planlanan Yahyalı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Büyükkılıç, AB projesi kapsamında Yahyalı halısını ilmek ilmek dokuyan 15 Suriyeli, 15 Türk kadını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’ya giderken Erciyes’ten çekilen ve bulut denizini andıran o büyüleyen görüntüyü de sosyal medyadan paylaştı.
600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret eden ve ilçelerde dokunmadık alan bırakmayan Dr. Memduh Büyükkılıç ilçe ziyaretlerini bünyesinde Kapuzbaşı Şelaleri, Hacer Ormanı, Sultan Sazlığı, Zamantı Vadisi gibi tarih kokan değerli barındıran Yahyalı ile sürdürdü.
BULUT DENİZİ İÇERİSİNDE BİR DAĞ; ERCİYES
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’ya giderken Erciyes’in muhteşem bir görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Develi’nin üstünü adeta bir bulut denizini andıran muhteşem fotoğraf kareleri takipçilerin büyük ilgisini ve beğenisini çekti.
YAHYALI DEVLET HASTANESİ, 1 AYA KALMAZ BİTİYOR
İlçede Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ekibi tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ilk olarak inşaatı süren Yahyalı Devlet Hastanesi’ni inceledi. 90 yatak kapasiteli Yahyalı Devlet Hastanesi’nin yaklaşık bir ay gibi bir sürede tamamen bitmesinin planlandığını söyleyen Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yahyalı’mıza yakışır 90 kapasiteli bir hastanemiz ve yaklaşık 1 aya inşaatı bitecek. İnşaatımızı gezdik, çevre düzenlenmesi tamamlanma aşamasına gelmiş. İçerisinin donanımı temin edilmiş durumda, odaları, hastaneleri gezdik, her biri beş yıldızlı özel otel odası görüntüsündedir. Aynı zamanda yoğun bakım ünitesine dönüşecek düzene sahip bu güzellik şehrimize yakışır, ülkemize yakışır” şeklinde konuştu.
15 SURİYELİ, 15 TÜRK KADININ YAHYALI HALISI DOKUYOR
Başkan Büyükkılıç, Cuma namazının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’ni gezdi. Merkez içerisinde bulunan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yahyalı Belediyesi, Kızılay, Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu proje kapsamında 15 Suriyeli, 15 Türk kadının Yahyalı halısı dokuduğu Hacı Hasan Efendi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Yahyalılı kadınlara selamlarını bir kez daha ileterek, “Avrupa Birliği Projesi kapsamında hem Yahyalılı hanım kardeşlerimiz, hem de Suriyeli misafirlerimiz burada geleneksel Yahyalı Halısını ilmek ilmek dokuyorlar. Eğitici, öğretici ve üretici anlayış içerisinde halı dokuma merkezindeyiz. 15 Suriyeli, 15 Türk kadını birlikte dokumuş oldukları halılar ile hem piyasaya ürün üretip, ekonomiye katkıda bulunuyor, hem de meslek sahibi oluyorlar. Elbette Yahyalı’mızın, Bünyan’ımızın el halıları hiçbir halı ile mukayese edilemez. Renkleri ile görüntüsüyle, el emeği, göz nuru halılar adeta ‘ben buradayım’ diyor. Bu çalışmaların yapılmasını önemsiyoruz” diye konuştu. Başkan Öztürk de “Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine hanıma da bu halılarımızı takdim ettiniz, çok mutlu oldular. Yürekten teşekkür ediyorum, kadınlarımıza selamlarını bir kez daha iletiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir markamızı yeniden hayata geçirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum” dedi.
YAHYALI’YA YAKIŞACAK KAPALI SEMT PAZARI
Daha sonra yapımı devam eden Yahyalı Kapalı Pazar yerinin inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, ardından eski pazar yerine geçerek, esnaf ve vatandaşlar ile buluştu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Büyükkılıç, tedbirlere uyan Yahyalı ilçe sakinlerine teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, “Esat başkanımızın ufuklu çalışmalarıyla, Kayseri’deki örnekleri buraya taşıma anlayışıyla güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de Kapalı Pazar Yeri, üzerine de belediyemize getiri de sağlayacak güneş enerjisi yaptırılacak. Yahyalı’mıza yakışan bir hizmet daha kazandırılıyor. En kısa zamanda tamamlanmasını diliyorum” diye konuştu.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “İlçemizde Büyükşehir Belediyemiz sayesinde çok büyük ve güzel hizmetler oldu. Başkanımız sayesinde ufkumuz açıldı, çok fonksiyonel bir pazar yeri olacak” dedi.
Yahyalı ilçe gezilerinin ardından Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediyesi’ne giderek, burada Başkan Öztürk’ten bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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