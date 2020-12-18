Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserisor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Sarı-kırmızılar, şut ve yan top çalışmaları gerçekleştirdi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2020-12-18 16:15:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.