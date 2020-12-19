Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 101. yıldönümü

Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 101. yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkin düzenlendi.

Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 101. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Aziz Adalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyük Atatürk Koşusu'nda derece giren sporculara ödülleri verildi. Ardından bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri’mizi onurlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün Kayseri’ye gelişinin 101. yıldönümü nedeni ile anma etkinlikleri yapıyoruz. Bugün gönlümüz isterdi ki bundan 101 yıl önceki coşku ile daha da gelişerek sahiplenme anlayışı içerisinde bu etkinlikleri yapalım. Ancak pandemi nedeni ile sınırlıda sayıda da olsa bugünün anısına etkinlikler yapılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atarük’ün Kayseri’ye gelişinin 101. yılı ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Kayseri'mize 'hoşgeldi' diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ile beraber heyeti mevcut idi. O heyet ile beraber bir Perşembe akşamı Kayseri'mize Sivas’tan çıkıp gelmek üzere yola çıktı. Ancak hava koşulları nedeni ile tam 1 günde ancak Kayseri'mize ulaşabildi. Çifte kümbet diye bilinen, Sivas Bulvarımızın ilerisinde ki bölgede bayraklarla, filamalarla coşkulu bir şekilde halkımız tarafından kendileri ve heyeti karşılanmıştır. Daha sonra, İmam zade Raşit Bey’in evlerine misafir olmuşlardır. Yanındaki heyettekilerde farklı evlerde misafir olmak üzere geceyi Kayseri’mizde geçirmiş, daha sonra görüşmelerine başlamış ve milli mücadele yolunda ışık saçacak olan çalışmaları yapmaya devam etmiştir. Bu çalışmalarını Cami Kebir’in hemen yanındaki Raşit Efendi kütüphanesinde toplum önderleriyle, din büyükleriyle ve şehrin ileri gelenleri ile yapmıştır. Atatürk, Kayseri’ye sadece bundan 101 yıl önce gelmemiş, daha sonraki süreçte toplamda 45 kere geldiğinden bahsedilmiştir. Her ziyaretinin değişik amacı olmuş ama bu durumda gösteriyor ki Kayseri stratejik bir şehir. Kayseri bir işe sahip çıkarsa o iş yoluna girer. Bu stratejik durumundan kaynaklıda, geçiş güzergahı olmasından dolayı da değişik zamanlarda Erzurum’a ya da değişik yerlere giderken buraya uğramak durumunda kalmış, şehrimize misafir olmuştur" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın verdiği mini konseri ile sona erdi.

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