Erciyes Kayak Merkezi'ne sezonun ilk charter seferi Ukrayna'dan

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasının ardından Ukrayna’dan charter sefer ile 200 kişilik yabancı turist Kayseri’ye geldi. “Erciyes bizim gururumuz” diyen Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in güvenli kayak merkezi sertifikasıyla birlikte dünyada ses getirdiğini dile getirerek, “Ukrayna’dan gelen misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah mutlu ve huzurlu bir tatil geçirirler" dedi.

Dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji donanımları, sağlam altyapısı ve ulaşım imkânları ile uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes Dağı, pandemi sürecinde güvenli kayak merkezi olarak sertifikasını da alınca yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bu haftadan itibaren başlayan charter seferleri ile Erciyes’e Ukrayna’dan 200 kişilik ilk turist kafilesi geldi. Erciyes Dağı’nda dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerin olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kayak Merkezimiz 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi. Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu. Her zaman söylüyorum Erciyes bizim gururumuz. Kayak sezonumuzu açtık. Yurt dışından misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu hafta Ukrayna’dan 200 kişilik kafilemiz geldi. Şehrimize, hoş geldiniz diyorum. Türkiye’nin en iyi kayak merkezlerinde pandemi tedbirleri kapsamında güzel bir tatil geçirip mutlu bir şekilde ayrılmalarını ve gittikleri yerlerde de şehrimizi tanıtmalarını diliyorum. Bundan sonrada her hafta sezon boyunca Rusya, Ukrayna, Polonya charter tarifeli seferler devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Havayolları’na ait uçakla Erkilet Havalimanı’na inen turist kafilesi, pandemi tedbirleri uygulanarak Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaşarak, otellerine yerleşti.

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