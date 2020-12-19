Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

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Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının çıkardığı genelge ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kayserili vatandaşlar, dün gece saat 21.00’den itibaren evlerine çekildi. Şehrin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Kayseri’de kısıtlamaların başladığı saatten itibaren il Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de şehrin farklı bölgelerinde denetimlerine devam ediyor.

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